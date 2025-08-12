Yangın köyü yıktı! 15 evden geriye hiçbir şey kalmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, mahallede büyük bir felakete yol açtı. Bir evin ambar kısmında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. 15 ev tamamen yandı.

Köseler Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında bir evin ambar kısmında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişikteki diğer evlere sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 7 itfaiye aracı, BASKİ'den 1 su ikmal aracı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı'ndan 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve Eti Maden'e ait 2 arazöz olmak üzere toplam 15 araç sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanında daha fazla yayılmaması için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 15 ev tamamen yandı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

