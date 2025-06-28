Yangın mağdurlarının temel ihtiyaçlarını hızla karşılandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Bozköy ve Foça Ilıpınar’da orman yangınından etkilenen yurttaşların yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın mağdurlarının öncelikle gıda, temizlik, giyecek gibi temel ihtiyaçları hızla karşılandı. Barınma sorununun çözümü için konteyner kurulumu tamamlanırken, hasar gören yapıların tadilatı için harekete geçildi. Bölgenin su ihtiyacı karşılanırken yem ve fide desteği için çalışmalar planlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Bozköy Mahallesi ve Foça Ilıpınar’da yerleşim yerlerine ulaşan orman yangınının ardından yaraları sarmak için teyakkuza geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece boyunca Aliağa Bozköy Mahallesi’nin bulunduğu alandaki orman yangınını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Soğutma çalışmalarının ardından köylerdeki hasarın bilançosu gün yüzüne çıkarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Büyükşehir bürokratları sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Bölgedeki yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Cemil Tugay, talepleri dinledi, eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.

BARINMA SORUNU İÇİN KONTEYNER KURULDU

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nakdi destek başta olmak üzere evleri yangından hasar gören ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla tespit yaptı. Ekipler bölgeye gıda ve hijyen kolisi, su, beyaz eşya, muhtelif ev eşyaları, giyecek gibi temel ihtiyaçları hızla ulaştırdı. Ilıpınar’da yaşanan konut ihtiyacını karşılamak için bölgeye konteyner ve çeşitli eşyalar ulaştırıldı.

YANAN EVLERDE TADİLAT BAŞLIYOR

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, orman yangınlarında zarar gören alanlarda mağduriyetlerin giderilmesi için hasar tespit ekipleri kurdu ve yangından etkilenen yapıların ihtiyaçlarını belirledi. Ekipler, ilk olarak ağır hasar alan 3 konutun onarımını planlayarak pazartesi günü çalışmalara başlayacak. Hızla yürütülecek çalışmaların ardından mağduriyet yaşayan aileler, onarılan konutlarına kavuşacak.

TARIMSAL HİZMETLER’DEN SU DEPOSU, SOĞUTUCU, YEM VE FİDE DESTEĞİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gıda güvenliğini sağlamak için bölgeye Mezbahalar Şube Müdürlüğü’nden iki konteyner buzdolabı gönderildi.

Bölgede yok olan ot ve meraların eksiklerini gidermek için köylere yem takviyesi planlandı. Başkan Tugay’dan Ilıpınar ziyaretinde su deposu isteyen Ahmet Ordu isimli yurttaşa yeni su deposu hızla ulaştırıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hafta başı bölgeye sebze fidesi ve yem desteğinde bulunacak. Ayrıca sahada yangından etkilenen zeytin ağaçlarının rehabilitasyonu için çalışma başlatılacak.