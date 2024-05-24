Yangın mahalleyi uykusuz bıraktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangın mahalleyi uykusuz bıraktı

Bursa Orhangazi’de 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki bir dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine apartmana polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına uykuda yakalananlar evlerinden çıkartıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak üzerindeki 5 katlı Öğretmenler Sitesi'nin 3. katındaki bir dairede gece yarısı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 numaralı ihbar hattına biglgi verdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 dairenin bulunduğu apartmanda birçok kişi yangına uykuda yakalandı. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri apartman sakinlerini tedbir amaçlı sokağa indirdi.

Yangının çıktığı evin sakinlerinin olay sırasında dışarıda olduğu belirlendi. Yangınla ilgili bilgi verilen ev sahipleri olay yerine geldiğinde evde köpeklerinin olduğunu söyledi. Güvenle evden çıkartılan köpeğin teslim edildiği sahipleri gözyaşlarına hakim olmadı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yanan dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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