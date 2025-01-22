Yangın merdiveninin niçin kullanılmadığı sorusu cevap buldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi Grand Kartal Otel’de yaşanan faciada 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın merdiveni tartışmaları kriz yaratmıştı. Önce yok denildi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelde 2 adet yangın merdiveni olduğunu ifade etti. Yangın merdiveninin sayısı ve bulunduğu konum tartışmaları daha da alevlendirdi.

Yangında kurtulan bir kişi yangın merdiveninin girişini görüntüledi. O anlarda alevler içerisinde kaldığı görülüyor.

İki yangın merdiveninin 10'ar metre aralıklarla inşa edildiği ortaya çıktı.

Bir diğer tartışmada yangın merdiveninin neden otelin içerisinde olduğu. Yangın merdiveninin otelin içerisinde olduğu ve yangının üst katlara sıçramasına baca görevi görerek vesile olduğu tartışmalar arasında bulunuyor.