Yangın nedeniyle Bilecik'teki kültürel etkinlik ertelendi

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ





Bursa – Eskişehir – Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Yenipazar’da bulunan Harmankaya kanyonunda 25-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Karanlık Gökyüzü Etkinliği’ Bilecik’in Osmaneli ve Eskişehir’in Seyitgazi ilçelerinde devam etmekte olan orman yangınları nedeniyle Ağustos ayına ertelendi.

Etkinliğin Ağustos ayına ertelendiğine dair BEBKA tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada etkinliğin devam eden orman yangınları nedeniyle 22-24 Ağustos 2025 tarihlerine ertelendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca yangınlarla mücadele ederken şehit olan kahramanlara Allah’tan rahmet dilenirken, Bilecik ve Eskişehir halkına da geçmiş olsun dilekleri iletildi.



BEBKA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bilecik ve Eskişehir illerinde meydana gelen ve halen devam eden orman yangınları sebebiyle, 25-27 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 22-24 Ağustos 2025 tarihlerine ertelenmiştir.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak, katılımcılarımızın, bölge halkının ve doğanın güvenliğini öncelik kabul etmekteyiz. Bu doğrultuda alınan erteleme kararı, hem bölgede yürütülen yangınla mücadele çalışmalarının sekteye uğramaması hem de etkinliğin doğaya ve çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir.

Yaşanan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve görevleri başında şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve özellikle Bilecik ile Eskişehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; doğal yaşamın en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Gökyüzüne birlikte bakacağımız yeni tarihlerde, doğayla yeniden buluşacağımız bu anlamlı etkinlikte sizleri aynı coşku ve heyecanla ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”