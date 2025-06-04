Yangın paniği! Mutfak tüpü patladı, ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Yangın paniği! Mutfak tüpü patladı, ev kullanılamaz hale geldi

Ordu’nun Kumru ilçesinde yaşanan yangın, mahalle halkında büyük paniğe yol açtı.

Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Divanitürk Tecirler Mahallesi’nde akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda bir evde patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALILAR VAR

Yangın sırasında ev sahibi Yaşar İkiz, eşi ve gelini çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Mahalle Muhtarı Adem Eryağal, yangın sonrası olay yerine gelerek aileye yardımcı oldu ve sürecin kontrol altına alınmasında etkin rol oynadı.

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