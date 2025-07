Yangın Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı! Alevler ilçe merkezine doğru ilerliyor!

Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı. Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu. Dün gece tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltılırken, bugün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltıldı. Bilecik-Sakarya karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu boşaltılırken, alevler Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Şifalı Tesisi'ne doğru ilerliyor.

"ŞU AN İLK ETABIYLA ENERJİSİNİ ALMIŞ DURUMDAYIZ AMA YANGIN KONTROL ALTINDA DİYEMEYİZ"



Borcak köyünde incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ardından Kazancı köyüne geçti. Burada açıklama yapan Vali Sözer, Bilecik tarihinin en büyük yangınını yaşadıklarını belirterek, "Dün gece alevlerin köylere sıçrama ihtimaline karşı ormanlık alanı açma çalışmaları yaptık. Sabah maalesef rüzgârın şiddeti artarak, yangın genişlemeye başladı. Bu sefer Büyükyenice köyümüzü etkisi altına aldı. Bu köy bayağı büyük bir köyümüz. Bütün ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Ama rüzgar çok etkili. Rüzgarın etkisiyle sıçrama yapmaya başladı. Kazancı ve Borçak köylerimize doğru geliyor alevler. Köylerin üst kısımlarına kadar da yangın geldi ve bu iki köyümüzü boşalttık. Toplamda 4 köyümüzü boşalttık. Şu an gece olduğu için uçaklarımız ve helikopterlerimiz gün ağarıncaya kadar mola verdiler. Tüm ekiplerimiz sabaha kadar çalışacaklar. Kazancı ve Borçak köylerimizde tedbirlerimizi aldık. Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner, o zaman bu ekiplerle birlikte kısa zamanda enerjisini düşürürüz. Şu an ilk etabıyla köylere ilerleyen alevlerin enerjisini almış durumdayız ama yangın kontrol altında diyemeyiz. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık, herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da yok. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

"TRAKTÖRÜNÜ ALAN, SU TANKERİNİ ALAN KOŞTU GELDİ''



Vali Sözer, "Bilecikli hemşehrilerimizle bir kez daha gurur duyduk. Traktörünü alan, su tankerini alan koştu geldi. 'Sayın valim ne yapılabilir?' diye sahada yer aldılar. Bunlar da bizi gerçekten çok mutlu etti. Çok destek verdiler. Bu iş birliği, bu dayanışma yangını kontrol altına ve söndürme çalışmalarımıza hem cesaret verdi hem de destek verdiler. Ben bir kez daha Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Öte yandan Osmaneli ilçesi ve çevre köylerde tüm traktör sahipleri su tankları ile bölgeye hareket ederken, köylerin camilerinden köyde kimse kalmaması için anonslar yapıldı. Yangına 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve gündüz hava araçları ile müdahale ediliyor.