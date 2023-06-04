Yangın söndürme tüpünün içerisinden 43 kilo çıktı. Jandarmadan nefes kesen operasyon

İstanbul’da yangın söndürme tüpleri içerisine gizlenmiş 43 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yangın söndürme tüpünün içerisinden 43 kilo çıktı. Jandarmadan nefes kesen operasyon

İstanbul’da ilginç bir operasyon gerçekleştirildi.

İHA’nın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde C.Ş., E.G. ve M.K. isimli şahısların yasa dışı yollarla temin etikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul üzerinden yurtdışına çıkaracakları bilgisine ulaştı.

2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin Esenyurt ve Büyükçekmece’de faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

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UYUŞTURUCUYU YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNE GİZLEMİŞLER

Uyuşturucu maddelerin araçlarla sevk edileceğinin belirlenmesi üzerine, 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; yangın söndürme tüplerinin içine gizlenmiş vaziyette ve ticari taksinin bagajında bulunan bir valizde toplam 43 kilo eroin ele geçirildi.

Şüphelilerden M.K. isimli şahsın, kendisini ticari taksi şoförü gibi göstererek kamufle ettiği, yakalanması durumunda suçu araçtaki yolculara atarak suçtan kurtulmayı planladığı, ticari taksi şoförleri ile arasında grup kurarak kontrol noktalarına girmemek için uygulama kullandığı ortaya çıktı.

Yakalanan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahısların irtibatlı olduğu diğer şüpheli ya da şüphelilerin ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

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