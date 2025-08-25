Yangın söndürme uçağı deneme uçuşunda kırıma uğradı

Burdur’un Karacaören Barajı’nda yangın söndürme uçağı, deneme uçuşu sırasında su alma çalışması yaparken kalkış gerçekleştiremeyerek kırıma uğradı. Edinilen bilgilere göre, uçakta bulunan biri Türk, biri İspanyol iki pilot balıkçı teknelerinin yardımıyla sağ olarak kurtarıldı.

Pilotlar tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın saat 11.05 sıralarında meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 11.05 sıralarında, ilimiz Karacaören Barajı bölgesinde Antalya Orman Bölge Müdürlügü uhdesinde bulunan, deneme uçuşu gerçekleştiren bir eğitim uçagı su alma esnasında kalkış yapamamıştır.

112 Acil Çagrı Merkezine yapilan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmistir. Uçakta bulunan biri Türk, digeri İspanyol iki pilot, balıkçı teknelerinin yardımıyla saglıklı bir sekilde karaya çikarılmıstır. Olayda herhangi bir can kaybı yasanmamış olup, pilotlar tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesine sevk edilmiştir."

Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.