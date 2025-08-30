Yangın söndürmeye giden dozer operatörü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle vakitlerinde başlayan orman yangını çalışmaları akşam saatlerinde de sürüyor.

Çalışmalar sırasında Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı dozer sürücüsü yaralanarak hastaneye götürüldü.

Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde çıkan orman yangını için ekipler akşam zorlu koşullara rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Engebeli arazi bölgesinde bulunan orman yangınında söndürme çalışmaları için alana yönlendirilen Buldan Orman İşletme Müdürü görevlilerinden Burak P. yaralandı.
Dozer şoförü olan Burak P. çalışmalar sırasında dozer aparatına ayağı sıkıştı.
Sıkışmanın ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri en yakın hastaneye nakletti.
Tarak kemiğinde kırık olduğu belirlenen Burak P.’nin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınının ise Aydın’ın Buharkent ilçesinde sürdüğü ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

