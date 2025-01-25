Yangın sonrası kayak yapanları Psikolog Ayşe Yılmaz değerlendirdi: "Toplumsal duyarsızlık alarm veriyor"

Kartalkaya'daki yangın felaketi, birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve toplumda derin bir acıya yol açmasına rağmen, tatil beldesindeki kayak aktivitelerinin ve otel rezervasyonlarının devam ettiği yönündeki haberler tepki çekmişti.

Bu durumu değerlendiren Uzman Klinik Psikolog Çift ve Aile Terapisti Ayşe Yılmaz, toplumsal duyarlılığın giderek azaldığına dikkat çekti.

Yılmaz, "Büyük bir ihmal ve tedbirsizlik sonucu masum insanların, çocuklarıyla birlikte çaresizce mücadele ederek hayatlarını kaybettiği bu trajedi, toplum olarak yas ilan etmemiz gereken bir dönemdir. Ancak aynı zamanda hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden bireylerin varlığı, toplumsal yozlaşmanın bir göstergesi olabilir" dedi.

'FEDAKARLIK, SORUMLULUK HİSLERİ ZAYIFLADI'

Psikolog Yılmaz, bireyselleşme ve kapitalist sistemin, "Hayatını iyi yaşa, anın tadını çıkar" gibi mesajlarla toplumun duyarlılıklarını törpülediğini belirtti. "İnsanların ihtiyacı olan kişilere yardım etmeyi es geçip, lüks ve keyif odaklı tercihlere daha fazla zaman ve emek harcadığını görüyoruz. Bu durum, toplumsal dayanışma, fedakârlık ve sorumluluk hislerinin zayıflamasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

'BU DEĞERLERLE YETİŞEMEYENLERİN SAYISI ARTIYOR'

Özellikle yeni neslin, toplumsal duyarlılık ve dayanışma gibi kavramlardan uzaklaştığına dikkat çeken Yılmaz, "Gençlere ‘sen özgürsün, her istediğin yapılır’ mesajları veriliyor. Bu da onların toplumsal sorumluluk duygularını zayıflatıyor. Oysa biz, tanımadığımız bir kişinin acısına üzülen, ihtiyacı olan birine yardım eden, mezar önünden geçerken bile dua eden bir neslin evlatlarıyız. Bu duyarlılığı devam ettirenler var elbette, ancak maalesef bu değerlerle yetişemeyenlerin sayısı da artıyor" dedi.

GENÇLERE SORUMLULUK VERİLMELİ

Bu değerlerin çocuklara ve gençlere aile ortamında kazandırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, devlet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) da gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenlemesinin önemine işaret etti. "Yangın, deprem ya da başka bir toplumsal sorunda gençlerin aktif rol almasını sağlayacak etkinlikler düzenlenmeli. Bu tür aktiviteler, gençlerde duyarlılığı artırabilir" diye ekledi.

Toplumun ilerlemesi ve maddi-manevi gelişimi için güven ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Hak ve hukukun korunduğu, insanların kendini emniyette hissettiği bir dünya için bireyler, kurumlar ve özellikle devlet, gerekli tedbirleri almalı. Emniyet ihtiyacı, bireylerin vicdanına bırakılmamalı; daha sağlam denetlemeler ve hukuki kurallarla desteklenmeli. Böylece toplumu daha güvende hissettirecek bir dünya oluşturulabilir" ifadelerini kullandı.