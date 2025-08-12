Yangın sürüyor. Geyikli Belediye Başkanı'ndan çağrı

Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, bu gece traktörü olan bütün çiftçilere seslenerek "Teyakkuzda olmalıyız" dedi.

Çanakkale'de ciğerlerimizi yakan orman yangınına ilişkin konuşan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, İntepe viyadüğünden yaptığı açıklamada, rüzgarın şiddetini artırdığını ve yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini vurguladı.

Oruçoğlu, yangının Kumkale köyü ve çevresindeki diğer köyleri tehdit ettiğini söylerken, bölge halkına uyarıda bulundu. "Maalesef rüzgar yine hızını arttırdı. Arka tarafımızda yangın şiddetini arttırdı" şeklinde konuşan Oruçoğlu, özellikle traktörlerinde su deposu bulunan vatandaşlara çağrı yaparak bu gece hazırlıklı olmalarını istedi.