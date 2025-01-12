Yangın ünlü Türk çiftin evine de sıçradı! Milyon dolarlık evleri kül oldu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde günlerdir devam eden yangında birçok ünlü ismin evleri zarar gördü. Yangın söndürme çalışmaları sürerken bu devasa yangında Türk ünlü isimlerin evleri de yandı.

MİLYONLUK EVLERİ ATEŞ ALTINDA

Bu isimlerden biri de ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; çiftin Los Angeles’taki 1 milyon 200 bin dolar değerindeki lüks evleri de büyük yangında hasara uğradı.

TARİHİN EN BÜYÜK YANGINI

Hem yerel halk hem de ünlü isimler için tehdit oluşturan bu yangın bölge için tarihin en büyük yangını.

SURVİVOR ŞAMPİYONASININ EVİ DE KÜL OLMUŞTU

Survivor'ın yarışmacılarından biri olan Turabi, Los Angeles'taki büyük yangından o da büyük zarar gördü. Turabi Çamkıran, yaşanan felaketi sosyal medya hesabından paylaşıp isyan etti.

Los Angeles'taki yangından dolayı binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldı. Paris Hilton ve Adam Brody gibi ünlülerin evleri, yangında tamamen kül oldu.

HER ŞEYİ KÜL OLDU

Bir süredir ABD'de yaşayan Survivor şampiyonu Turabi evinin ve arabasının yangında tamamen yok olduğunu duyurdu.