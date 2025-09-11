Yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: Yaralılar var...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: Yaralılar var...

Elazığ'da yangına giden itfaiye aracının şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan birini meslektaşları 1 saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

Kaza, Elazığ-Gözeli yolu 22. kilometresi Atayurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangına takviye olarak giden Akçakiraz beldesine ait C.A. idaresindeki 23 AK 715 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

iha-20250911aw536238-1.jpg

Kazada, 2 itfaiye eri yaralanırken biri araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.

iha-20250911aw536238-2.jpg

Sıkışan itfaiye eri, meslektaşları tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda araçtan çıkartıldı.

Yol kazan işçiler buldu, sevinçten havalara uçtu: Topraktan ziynet eşyaları fışkırdı!Yol kazan işçiler buldu, sevinçten havalara uçtu: Topraktan ziynet eşyaları fışkırdı!

Sedyelerle taşınarak şarampolden çıkartılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Asgari ücrete yapılacak zam ortaya çıktı! Dev bankadan flaş tahmin
Asgari ücrete yapılacak zam ortaya çıktı! Dev bankadan flaş tahmin
Beşiktaş yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor! Seyahat izni çıktı
Beşiktaş yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor! Seyahat izni çıktı
Yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: Yaralılar var...
Yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: Yaralılar var...
Başakşehir milli futbolcuları sarı kırmızılıların elinden kaptı
Başakşehir milli futbolcuları sarı kırmızılıların elinden kaptı
ATM Kullananlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı
ATM Kullananlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı