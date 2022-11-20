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Yangına giden itfaiyeciler kaza yaptı

İzmir'e bağlı Tire’de yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye personeli yaralandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 21:06
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Yangına giden itfaiyeciler kaza yaptı

Yangına giden itfaiyeciler kaza yaptı
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Tire-Belevi Yolu Çayırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmetler köyünden gelen bir yangın ihbarı sonrası harekete geçen itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için yola çıktı. İtfaiye aracı Çayırlı köyü yakınlarına geldiği sırada bir anda kontrolden çıkarak devrildi.

Tek taraflı yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Yıldıray Kul, Ahmet Can Yaşar ve Oğuz Yergök isimli itfaiye personeli yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile Tire Devlet Hastanesi’ne sevk edilen itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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