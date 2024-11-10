Yangına giderken kaza yaptı! İtfaiyenin freni patladı: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangına giderken kaza yaptı! İtfaiyenin freni patladı: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

Bilecek'te itfaiye aracı yangın bölgesine giderken freni patlayınca canını zor kurtardı.

Bilecek'in İnhisar Belediyesine ait itfaiye aracı yangın bölgesine giderken freni patlaması sonucundan yoldan çıkarak kaza yaptı. Sürücü araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de bir evde çıkan yangına müdahale eden 11EA 465 plakalı itfaiye aracı suyu bitince tekrar ilçeye deposunu doldurmak için döndü. Deposunu dolduran araç sürücüsü tekrar yangın bölgesine tekrar giderken freni patlaması nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı.

Araç sürücüsü ise araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

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