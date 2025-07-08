Tarih: 20 Ekim 2023...

Yer: Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesi...

Ormanlık alanda çıkan yangın 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelin müdahalesiyle uzun çabalar sonucu söndürüldü.

Ne var ki toplam 4 hektar ormanlık alan yanmıştı.

Jandarmanın incelemesinde ormanın hemen yanında evleri bulunan iki kardeşin bahçe temizliği sırasında üç ayrı noktada yangının çıkmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşler aleyhine tedbirsizlik ve dikkatsizlik yaparak yangına neden oldukları gerekçesiyle açılan dava 3 ay önce sonuçlandı.

Mahkeme, yangının söndürülmesi için yapılan çalışmaların devlete maliyetinin 4 milyon 600 bin lira olduğuna, bu paranın iki kardeşten tahsiline karar verdi.

Verilen para cezası ödenmediği takdirde kardeşler hakkında bu defa alacak davası açılacağı da kararda ifade edildi.

***

4 hektarlık orman alanının yok olmasına neden olan bir yangın...

Yangına neden oldukları jandarma incelemesi ve mahkeme kararıyla açıkça ortaya çıkan iki kardeş...

Ve o kardeşlerin bir günlüğüne bile hapse konulmaması, ödeyip ödemeyecekleri belli olmayan para cezasıyla kurtulmaları...

***

Böyle bir ceza sistemi yangına körükle gitmek değil midir?

Bu şekilde ormanlar korunabilir mi?

Yangına karşı servi perdesi

Orman yangınlarına karşı alınması gerekli önlemler tartışılırken; ormanların içinden geçen enerji nakil hatlarının başka yerlere taşınması, yangınla mücadelede kullanılan uçak ve helikopter sayısının artırılması, yaz aylarında ormanlara girişin yasaklanması, ormanlık alanlardaki kurumuş dal ve yaprakların sık sık toplanması, yangın çıkaranlara verilen cezaların caydırıcı olması gündeme getirildi de “servi perdesi” üzerinde pek durulmadı.

Oysa Orman Mühendisleri Odası’nın hazırladığı raporda bu konunun önemi ısrarlı bir şekilde vurgulanıyor.

Özetleyerek aktarayım:

Küçük bir alanda başlayan yangın rüzgârlı havalarda kısa sürede yayılıyor, binlerce ağaç bir anda alevlere teslim oluyor.

Madem yangınlarda rüzgârın etkisi bu kadar fazla, o halde ormanlarda rüzgârı önleyecek önlemler almak gerekir.

Bunun en gerçekçi yolu ormanlara diğer ağaçları çevreleyecek şekilde servi (selvi) ağaçlarının birbirine bitişik şekilde dikilmesidir.

Böylece çeşitli yönlerden esen rüzgâr biyolojik yapıları nedeniyle sık bir dokuya sahip servileri çoğu kez aşamayacaktır. Aşanların da hızı hafiflemiş olacaktır.

***

İlginç değil mi?

Orman Genel Müdürlüğünün yeni yangınlarda doğacak zararları azaltmak için bu öneriyi dikkate alıp gereğini yapması gerekir.