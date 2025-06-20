Yangına müdahale etmeye çalışan traktör yandı

Kaynak: İHA
Yangına müdahale etmeye çalışan traktör yandı

Adıyaman’da meydana gelen anız yangınına müdahale eden bir traktör alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Serhatlı (Kınık) Köyünde anız yangını meydana geldi. Durum üzerine itfaiye ekiplerine haber verilirken aynı zamanda köylülerden Mehmet Tunç, traktörüyle tarlayı sürerek alevlerin önünü kesmeye çalıştı

Bu esnada alevlerin arasında kalan traktör alev alarak yanmaya başladı. Cayır cayır yanmaya başlayan traktör, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda traktör kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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