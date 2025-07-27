‘Yangına müdahale yetersiz kaldı’ tepkisi! Eski Bakan'ın o sözleri gündem oldu

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde meydana gelen orman yangını dün akşam saatlerinde rüzgârın da etkisiyle yerleşim alanlarına kadar yayıldı. Gün boyunca süren yangından medyaya yansıyan görüntüler korku ve panik yarattı. Yangının yayılım gösterdiği alanın genişlemiş olması, müdahale konusunda sosyal medyada vatandaşların eleştirilerine sebebiyet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Sabah gün açmasıyla hava araçlarının uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan da etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ESKİ TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ'NİN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından vatandaşlar eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamalarını hatırlattı.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, rüzgarın da etkisiyle yangın yeniden büyüdü. Harmancık bölgesinde üç köy boşaltıldı. Yangın dağ köylerine de sıçradığı öğrenildi.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada Gürsu ilçesinin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında; 170 haneli Karahıdır Mahallesi’nden 708, 220 haneli İğdir Mahallesi’nden 600, yangının ilerlediği Osmangazi ilçesindeki 90 haneli Avdancık Mahallesi’nden ise 457 kişi olmak üzere, toplam 480 hanede bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada yangın söndürme çalışmalarının bin 163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürüldüğü de kaydedildi.

10 HELİKOPTER SÖZÜ VERİLMİŞTİ

Eski Bakan Kirişçi, 2022 yılının Haziran ayında yaptığı açıklamada, "4 Temmuz'da gece görüşlü 10 helikopteri envanterimize katmış olacağız" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan aynı yıl Aralık ayında eski Bakan Kirişçi OGM'nin gece de görev yapabilen ilk yangın söndürme helikopterini aldığını duyurmuştu. Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun soru önergesine verdiği cevapta 5 adet gece görüş ekipmanına sahip yangın söndürme helikopteri olduğunu bildirmişti.