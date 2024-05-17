Yangında ağır yaralanan adam 52 gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Yangında ağır yaralanan adam 52 gün sonra hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 27 Mart tarihinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan 67 yaşındaki Halit Çakır, tedavi gördüğü hastanede 52 gün süren mücadelesini kaybetti.

Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşti. Yarı felçli olduğu belirtilen Halit Çakır, evde yalnızken sobayı tutuşturmak için yanıcı madde kullanırken ani bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle Çakır, alevlerin içinde kaldı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Komşuların müdahalesiyle dışarı çıkarılan Çakır, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır, 52 günlük bir tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Halit Çakır’ın cenazesi, yarın Alaplı ilçesinde defnedilecek.

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