Yangında ağır yaralanan adam 52 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşti. Yarı felçli olduğu belirtilen Halit Çakır, evde yalnızken sobayı tutuşturmak için yanıcı madde kullanırken ani bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle Çakır, alevlerin içinde kaldı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Komşuların müdahalesiyle dışarı çıkarılan Çakır, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır, 52 günlük bir tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Halit Çakır’ın cenazesi, yarın Alaplı ilçesinde defnedilecek.