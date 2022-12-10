10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi

Samsun’da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşanırken, dumandan etkilenen 20 kişi itfaiye tarafından evlerinin balkonlarından kurtarıldı. 10 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 21:38
Takip Et

Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi

Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
+
Aa
-

Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan Yusuf Ayaydın’a ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ancak aynı apartmanda bulunan evleri duman bastı. Vatandaşlar kendilerini balkonlara attı. Dumandan etkilenenler balkonlarda mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, kobra diye tabir edilen itfaiye merdiveni ile vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler itfaiye merdiveni ile vatandaşları balkonlardan kurtardı. Dumandan etkilenen 20 kişiye ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
2
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
3
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
4
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
5
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
6
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
7
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.