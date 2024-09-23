Yangında can pazarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangında can pazarı

Sivas’ta sabah saatlerinde bir apartmanda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Yangının çıktığı dairede yaşayan bir adam pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle dairede yaşayan yaşlı adam kendini pencereye attı.

Pencereye çıkan yaşlı adam korkuluklara asılarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin merdiven uzatmasıyla yaşlı adam bulunduğu yerden kurtarılarak aşağı indirildi.

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Yaşlı adamın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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