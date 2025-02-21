Yangında can pazarı! Kedilere müdahale yapıldı

Yangın, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3065 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne apartmanda yangın olduğu ve mahsur kalanlar bulunduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın 1. katındaki yangına müdahale ederek diğer dairelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı

İKİ KEDİYE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın sırasında dairede kiracı olan Kırgızistan uyruklu Tansulu Karateava isimli kadının komşusunda olduğu ve evde sadece kedilerinin olduğu öğrenildi. Dairede çıkan yangın esnasında evdeki kedilerden 2 tanesinin yangından etkilendiği, ayrıca vücutlarında büyük ölçüde yanıklar oluştuğu görüldü. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan kedilere 112 Acil Sağlık ekipleri oksijen maskesi takarken, tesadüf eseri olay yerinde bulunan bir veteriner de kedilere müdahalede bulundu. Sepete konulan kediler, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

KARI-KOCA ÇATIYA ÇIKTI

Apartman ve mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan yangın sırasında apartmanın üst katında ikamet etmekte olan Mustafa ve Aysel Yüksel çifti koridoru kaplayan duman nedeniyle çatıya çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından merdiven yardımıyla çatıya çıkarak mahsur kalan çifti aşağıya indirdi. Dumandan etkilendikleri gözlenen Mustafa ve Aysel Yüksel çifti ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairenin oturma odasındaki tüm eşyaların yandığı, diğer odaların tavanlarındaki alçıpen ve kaplamaların yerinden söküldüğü görüldü.