Yangında dumandan zehirlenen şehit kızı yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Yangında dumandan zehirlenen şehit kızı yaşamını yitirdi
İstanbul Beşiktaş’ta 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında dumandan zehirlenen 32 yaşındaki Nazlı Hilal Yalman yaşamını yitirdi.

Beşiktaş ilçesinde bulunan Yıldız Mahallesi’nde 12 Ocak Cuma günü bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bina içine dolan dumanı tahliye ettiği sırada, Nazlı Hilal Yalman, salondaki koltuğun üzerinde ağır yaralı olarak bulundu. Dumandan zehirlendiği iletilen Yalman’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra ise hastaneye kaldırıldı. Nazlı Hilal Yalman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

besiktasta-yanginda-dumandan-zehirlenen-sehit-kizi-nazli-oldu-4223-dhaphoto3.jpg

Yalman’ın 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde kalp krizi geçirerek şehit olan Baş komiser Feyyaz Yalman’ın kızı olduğu öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından, Yalman’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Önceki gün, memleketi Bursa’da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

besiktasta-yanginda-dumandan-zehirlenen-sehit-kizi-nazli-oldu-4223-dhaphoto1.jpg

besiktasta-yanginda-dumandan-zehirlenen-sehit-kizi-nazli-oldu-4223-dhaphoto2.jpg

besiktasta-yanginda-dumandan-zehirlenen-sehit-kizi-nazli-oldu-4223-dhaphoto5.jpg

besiktasta-yanginda-dumandan-zehirlenen-sehit-kizi-nazli-oldu-4223-dhaphoto7.jpg

besiktasta-yanginda-dumandan-zehirlenen-sehit-kizi-nazli-oldu-4223-dhaphoto8.jpg

besiktasta-yanginda-dumandan-zehirlenen-sehit-kizi-nazli-oldu-4223-dhaphoto9.jpg

besiktasta-yanginda-dumandan-zehirlenen-sehit-kizi-nazli-oldu-4223-dhaphoto10.jpg

İlgili Haberler
Karabük'te çıkan yangında ahşap ev kül oldu
Karabük'te çıkan yangında ahşap ev kül oldu
Son Haberler
Piyasalar haftaya inişli çıkışlı başladı Ekonomi
Piyasalar haftaya inişli çıkışlı başladı
İzmir'de iki grup arasında çatılarda çatışma çıktı. Burası Kolombiya değil Türkiye Gündem
İzmir'de iki grup arasında çatılarda çatışma çıktı. Burası Kolombiya değil Türkiye
Adrenalin tutkusu sonu oluyordu. Kayalıklara çakılan paraşütçü yaralandı Gündem
Adrenalin tutkusu sonu oluyordu. Kayalıklara çakılan paraşütçü yaralandı
Frengi hastalarına müjde. Şifa deposu ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Frengi hastalarına müjde. Şifa deposu ot ortaya çıktı
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 3 gözaltı Gündem
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 3 gözaltı
Zafer Partisi iki ilde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek Gündem
Zafer Partisi iki ilde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek
Binlerce Gazzeli sahile akın etti. Nedeni hüngür hüngür ağlattı Dünya
Binlerce Gazzeli sahile akın etti. Nedeni hüngür hüngür ağlattı