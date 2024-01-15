Yangında dumandan zehirlenen şehit kızı yaşamını yitirdi

Beşiktaş ilçesinde bulunan Yıldız Mahallesi’nde 12 Ocak Cuma günü bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bina içine dolan dumanı tahliye ettiği sırada, Nazlı Hilal Yalman, salondaki koltuğun üzerinde ağır yaralı olarak bulundu. Dumandan zehirlendiği iletilen Yalman’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra ise hastaneye kaldırıldı. Nazlı Hilal Yalman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalman’ın 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde kalp krizi geçirerek şehit olan Baş komiser Feyyaz Yalman’ın kızı olduğu öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından, Yalman’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Önceki gün, memleketi Bursa’da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.