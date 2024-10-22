Yangında engelli adam öldü, eşini komşuları kurtardı

Yangın, gece saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bina sakinleri, evden yükselen duman ve alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Komşuları, İslim Kaban’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve içeride mahsur kalan Fethi Kaban’ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeri giren ekipler, Fethi Kaban’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı eşi İslim Kaban’ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.