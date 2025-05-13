Yangında eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti! İtfaiye eri hakkında korkunç şüphe!

Düzenleme: Kaynak: AA
Yangında eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti! İtfaiye eri hakkında korkunç şüphe!

Aydın'da, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu kaybetmişti. İtfaiye eri hakkında olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında korkunç şüphe ortaya çıktı.

Aydın Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

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T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.

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Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

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