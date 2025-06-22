Yangında evi küle dönen Paris Hilton yeni malikanesine servet harcadı

Paris Hilton, Ocak 2025'te Los Angeles'ta yaşanan ve büyük yıkıma yol açan orman yangınlarında Malibu'daki konutunun kül olmasının ardından, Beverly Park'tan 63 milyon dolarlık göz kamaştırıcı bir mülk edindi. Ünlü oyuncu Mark Wahlberg tarafından geliştirilen bu malikane, Çinli milyarder Xu Hang'ın eşinin kontrolündeki bir firmadan satın alındı.

LÜKS VE KONFOR BİR ARADA

People dergisinin haberine göre, Hilton'ın 2 bin 834 metrekarelik yeni evi, 12 yatak odası ve 20 banyo içeriyor. Malikanede ayrıca beş delikli golf sahası, su kaydıraklı bir havuz, spor sahası, kaykay parkı, şarap mahzeni, sinema salonu, iki katlı kütüphane ve ikiz merdivenli görkemli bir giriş bulunuyor. Emlak arama sitesi Mansion Global'a göre, Wahlberg bu mülkü Şubat 2023'te 55 milyon dolara satmış, bu da o yıl Güney Kaliforniya'daki en yüksek konut satışı olmuştu. Xu'nun eşinin şirketi ise Mart 2024'te malikaneyi 68 milyon dolar satış fiyatıyla tekrar listelemişti.

FELAKETTEN YENİ BAŞLANGICA

Hilton Otelleri'nin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu olan Paris Hilton, Malibu'daki evinin yangında yok olduğunu 9 Ocak'ta canlı televizyon yayını izlerken öğrendiğini Instagram hesabından duyurdu. "Kelime bulmakta zorlanıyorum, kalbim paramparça" ifadeleriyle yaşadığı şoku dile getiren Hilton, "Ailemle oturup haberleri izlerken Malibu'daki evimizin canlı yayında kül olduğunu görmek, kimsenin deneyimlemesi gereken bir şey değil" dedi. Hilton,

ANILARI DA EVİYLE KÜL OLDU

Malibu'daki evini oğlu Phoenix'in ilk adımlarını attığı, eşi Carter Reum ile kızları London'ı büyütmeyi hayal ettikleri ve kalıcı anılar biriktirdikleri yer olarak tanımlamıştı. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Koruma Departmanı'na göre, 7-31 Ocak tarihleri arasında Los Angeles ve San Diego'da meydana gelen yangınlar 37 bin dönümden fazla alanı etkilemiş, 30 kişinin ölümüne ve 16 binden fazla yapının yıkılmasına yol açmıştı.