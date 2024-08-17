Yangında her şeyini kaybeden adam köpeğini bulunca sevinç gözyaşı döktü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangında her şeyini kaybeden adam köpeğini bulunca sevinç gözyaşı döktü

Manisa’nın Gördes ilçesinde başlayan ve Salihli’ye kadar yayılan orman yangını devam ediyor. Yangında evini ve tarımsal ürünlerini kaybeden bir vatandaş, yanan evinin bahçesinde sağ kurtulan köpeğini bulunca gözyaşlarına boğuldu.

Manisa’nın Gördes ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Salihli’ye kadar ulaştı. Yangın, Gördes’in Karayakup köyünü tamamen küle çevirdi ve Salihli’ye bağlı dört köyün tedbir amaçlı boşaltılmasına neden oldu. Boşaltılan köylerden biri olan Kale köyünde, genç bir adam yangında evini ve tarımsal ürünlerini kaybetti. Yangının söndüğü anlarda, evinin bahçesine dönen bir genç adam, kaybolan köpeğini sağ bulunca duygusal anlar yaşadı. Sağ kurtulan köpeğine sarılan genç adam, yangının acılarını bir nebze hafifletmeye çalışırken, gözyaşlarını tutamadı.

Son Haberler
FIFA açıkladı. Milli takım havalara uçtu Spor
FIFA açıkladı. Milli takım havalara uçtu
Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi Gündem
Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi
Polisten kaçtı, o anları kayda aldı Gündem
Polisten kaçtı, o anları kayda aldı
Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı Yaşam
Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı
Baş dönmesinin sebepleri neler? Sağlık
Baş dönmesinin sebepleri neler?
TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı Yaşam
TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı
Bülent Uygun istediğini aldı Spor
Bülent Uygun istediğini aldı