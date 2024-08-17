Yangında her şeyini kaybeden adam köpeğini bulunca sevinç gözyaşı döktü

Manisa’nın Gördes ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Salihli’ye kadar ulaştı. Yangın, Gördes’in Karayakup köyünü tamamen küle çevirdi ve Salihli’ye bağlı dört köyün tedbir amaçlı boşaltılmasına neden oldu. Boşaltılan köylerden biri olan Kale köyünde, genç bir adam yangında evini ve tarımsal ürünlerini kaybetti. Yangının söndüğü anlarda, evinin bahçesine dönen bir genç adam, kaybolan köpeğini sağ bulunca duygusal anlar yaşadı. Sağ kurtulan köpeğine sarılan genç adam, yangının acılarını bir nebze hafifletmeye çalışırken, gözyaşlarını tutamadı.