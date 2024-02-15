Yangında mahsur kalan 4 vatandaş kurtarıldı

İstasyon Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, bir binada elektrik panosundan yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, apartmandaki yangına müdahale etti.

Binada mahsur kalan 4 vatandaşı, AFAD ekipleri kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra vatandaşlar hastaneye sevk edildi. Binadaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangınla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.