Yangında mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Mezgeller Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen yangında, 3 katlı binanın çatı katında oturan 72 yaşındaki Gülsüm Oktar, alevlerin çatıyı sarması üzerine balkona çıkarak yardım istedi. O sırada evin karşısındaki Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler durumu fark ederek hızla binaya girdiler ve Oktar'ı alevlerin arasından kurtarıp güvenli bir bölgeye taşıdılar.

İtfaiye ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekiplerin yangına müdahalesi sonucu, yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Ancak binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülsüm Oktar, kendisini kurtaran askerlere minnettar olduğunu dile getirdi.