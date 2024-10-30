Yangında mahsur kalan tavşanı itfaiye kurtardı

İstanbul Avcılar'da bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, evde mahsur kalan bir tavşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi, Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, giriş kattaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. O sırada dairede bulunan sakinlerin evde olmaması nedeniyle yangın hızla büyüyerek tüm daireyi sardı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, daire sakinlerinin uyarıları doğrultusunda evdeki tavşanı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, tavşanı sağ olarak çıkararak dışarı taşıdı. Ardından, su verdikleri tavşanı sağlık ekiplerine teslim etti. Veteriner kontrolünde tavşanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucunda dairede maddi hasar meydana geldi. Olay, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı.