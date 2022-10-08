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Yangında öldüğü sanılan liseli Büşra, cinayete kurban gitmiş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evde tek başınayken odasında çıkan yangında hayatını kaybettiği ileri sürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Kabataş'ın cinayet sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 22:22
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Yangında öldüğü sanılan liseli Büşra, cinayete kurban gitmiş

Yangında öldüğü sanılan liseli Büşra, cinayete kurban gitmiş
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Büşra Kabataş’ın ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Polis, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski arkadaşı Taner Y. olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığında olan Taner Y.'nin, olaydan 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

BIÇAKLAYIP, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Genç kızı bıçaklayıp, boğarak öldüren Taner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Taner Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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