Yangında ölenlerin kimlik tespitinin yapıldığı tır isyan ettirdi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiğini açıkladı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamda "Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz, uzman ekiplerimiz son taramalarını yapacaklar" dedi.

Yerlikaya, vefat eden 45 vatandaşın cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirterek, "Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili adli tıp kurumunda kimlik tespit, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek" diye konuştu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan otel yangını faciasında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise isyan ettirdi.

Acılı ailelerin kaybettikleri yakınlarını teşhis etmesi için tahsis edilen tırın bir 'kızarmış tavuk' reklamı ile kaplı olması büyük tepki çekti.

Ekol TV'deki habere göre gelen tepkiler üzerine tırın üzerindeki isyan ettiren reklam fotoğrafları ve sloganları kapatıldı.