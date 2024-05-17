Yangından ağır yaralı kurtuldu. 52 gün sonra hayatını kaybetti

Karşıyaka Mahallesi'nde geçen 27 Mart'ta yarı felçli olan Halit Çakır (67), iddialara göre evde yalnız olduğu sıralarda sobayı tutuşturmak için yanıcı madde kullandı.

Yanıcı maddenin parlaması ile Çakır, bir anda alevler içinde kalırken sıçrayan alevler, evdeki diğer eşyaların da yanmasına sebep oldu. Halit Çakır komşularının yardımı ile evden kurtarılırken yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına almayı başardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Çakır, çağrılan ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çakır, 52 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Halit Çakır'ın cenazesi, yarın Alaplı'da toprağa verilecek.