Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, dumanların kapladığı binada oturan kız çocuğu, kafeste bulunan kuşu ile birlikte çıktı. Yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Kemalettin Mahallesi Atilla Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın giriş katında yangın çıktı. Dumanların bütün binayı sarmasıyla binada oturanlar evlerini tahliye etti. Bir kız çocuğu, evinde beslediği kafesteki kuş ile birlikte çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.