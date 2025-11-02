YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanları havadan incelendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer yapılan incelemelerin ardından toplamda 11.740 hektarlık orman alanında meydana gelen tahribatın ardından, bu bölgelerin yeniden yeşile kavuşması için başlatılan çalışmalar kararlılıkla sürdüğü ifade etti.

Vali Sözer, yanan orman alanlarındaki çalışmaların son durumu ile ilgili bilgiler paylaşarak “Şu ana kadar yanan alanların %47’si boşaltılarak ekim ve dikime hazır hale getirildi. 11 Kasım’da başlayacak ağaçlandırma seferberliği, Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte;

Yangından etkilenen köylerimizin çevresi yapraklı ve gelir getirici türlerle ağaçlandırılarak, hem ekonomik hem de yangına dayanıklı koruma bantları oluşturulacak.

Yangınlara hızlı müdahale için kanal ve yangın havuzları yapılacak.

Köylerimize, İl Özel İdaresi ve ORKÖY destekleriyle su tankerleri temin edilecek.

Ayrıca, orman yangınlarına daha etkin müdahale sağlamak amacıyla planlanan 77 km’lik yolun 53 km’si tamamlandı.” dedi.

Vali Sözer açıklamasının sonunda, “Doğanın yeniden canlanması, yeşilin yeniden hayat bulması için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.