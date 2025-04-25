Yangını 160 öğretmen söndürdü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangını 160 öğretmen söndürdü!

Düzce'de yangın güvenliği bilincini artırmak adına seferberlik başlatan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 7 okuldaki 160 öğretmene teorik ve pratik bilgiler sundu.

Düzce Belediyesi, yangın güvenliği konusunda toplum bilincini artırmayı hedefleyerek, okullarda eğitim ve tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğü tarafından başlatılan eğitimlerle öğrenciler ve öğretmenler, olabilecek bir yangın anında doğru müdahalede bulunabilmek için bilinçlendiriliyor.

Körpeşler Anaokulu, Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Düzce 100. Yıl Ortaokulu, Düzce Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi ve Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın güvenliği konusunda eğitim verilerek tatbikat yapıldı.

160 öğretmene yangın güvenliği konusunda teorik ve pratik bilgiler sunulurken, tatbikatlarla bir yangın durumunda yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, 900 öğrenciye de yangın güvenliği ile ilgili bilinçlendirme yapıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın güvenliğini yaygınlaştırmak adına il genelindeki okullarda eğitim ve tatbikat vermeyi planlıyor.

Yangını 160 öğretmen söndürdü!

Yangını 160 öğretmen söndürdü!

Yangını 160 öğretmen söndürdü!

Yangını 160 öğretmen söndürdü!

Yangını 160 öğretmen söndürdü!

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