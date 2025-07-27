Yangını arka fona alıp şarkı söyledi. Tepki yağdı

Kaynak: Haber Merkezi

Yangın görüntülerini şarkıyla süsleyip paylaşan kişinin videosu, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde çıkan orman yangını nedeniyle iki köy tahliye edildi.

Gece saatlerinde hava araçlarının devre dışı kalmasıyla birlikte söndürme çalışmaları yalnızca karadan sürdürüldü.

Alevler, ilçe merkezine kadar yaklaşırken, pek çok vatandaş sosyal medyada yangının boyutunu gösteren görüntüler paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

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Ancak bu paylaşımlar arasında bir video büyük tepki topladı.

Evinden görünen yangını cep telefonuyla kayda alan bir kişi, Yalın’ın “Sensiz Olmaz” adlı şarkısını söyleyerek çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Özellikle şarkının “Yanıyor yanaklarım” sözlerinin yer aldığı bölümün videoya eklenmesi, sosyal medyada “duyarsızlık” eleştirilerine neden oldu.

Yangının ciddi boyutlara ulaştığı ve çevre halkının tahliye edildiği bir ortamda yapılan bu paylaşım, birçok kullanıcı tarafından "pes" dedirten bir hareket olarak değerlendirildi.

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