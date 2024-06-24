Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Kaynak: DHA / İHA
Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Mardin’de 30 dönümlük meyve bahçesini küle çeviren yangının çıkış anı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde elektrik tellerinden düşen kıvılcımın bahçeyi alev alev yaktığı görüldü.

Mardin’in Derik ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında 30 dönümlük alandaki meyve ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde yangının elektrik tellerinden düşen kıvılcımla çıktığı görüldü.

Mardin’in Derik ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında 30 dönümlük alan kül oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri polislerin TOMA desteği ile birlikte 2 saatlik çabayla güçlükle söndürdü.

Yangının çıkış anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle çarpışması sonucu oluşan kıvılcımın meyve bahçesine düştüğü görüldü. Kıvılcımın düşmesi sonrası bir anda yükselen alevler büyüyerek yangını çıkardı. Alevlerin rüzgarın etkisi ile büyüdüğü öğrenildi.

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