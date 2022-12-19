﻿Gaziantep'te yangının çıktığı iki ev kullanılmaz hale geldi

Türkmenler Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binan 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bir süre sonra üst kata da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirdi.

Ekibin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki evde de hasar oluştu. (AA)