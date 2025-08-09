Yangının içinde kalan arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını rüzgarın daha etkisiyle büyük bir alana sıçradı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını rüzgarın daha etkisiyle büyük bir alana sıçradı.

aw514362-04.jpg

Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri ise cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

aa-20250808-38776663-38776659-canakkalede-tarim-arazisinde-baslayip-ormana-sicrayan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

Yangın saat 13.20 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

aw514362-03.jpg

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın kısa sürede büyük bir alanı kapladı.

yanginnn.jpg

Yangına kardan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı. O anlar orman personelin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Haberler
Fransız doktorun İstanbul'daki esrarengiz ölümü
Fransız doktorun İstanbul'daki esrarengiz ölümü
Antalya'dan kalkan uçak havalimanına geri döndü
Antalya'dan kalkan uçak havalimanına geri döndü
Erdoğan’dan gözleri ışıl parlayan Nebati’yle ekonomi zirvesi: Yeniden ekonominin başına mı geçecek?
Erdoğan’dan gözleri ışıl parlayan Nebati’yle ekonomi zirvesi: Yeniden ekonominin başına mı geçecek?
Takla atan otomobilde kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı
Takla atan otomobilde kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı