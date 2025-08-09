Yangının içinde kalan arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını rüzgarın daha etkisiyle büyük bir alana sıçradı.

Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri ise cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Yangın saat 13.20 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın kısa sürede büyük bir alanı kapladı.

Yangına kardan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı. O anlar orman personelin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.