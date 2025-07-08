Yangınlar, sorumlular ve eleştirilemezlik!..

Çeşme’deki yangınlar hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Özellikle son 5 senedir, yaz aylarında yangın felaketiyle yüzleşiyoruz. Ağaçlarımız yanıyor, doğal yaşamdaki tüm canlılar yaşanan felaketten etkileniyor. Söndürme mücadelesi, vatandaşların katılımıyla canla başla sürdürülüyor. Ancak ne yangınların sebeplerini tam anlayabiliyoruz ne de sorumlularını.

İklim değişikliği sebepse, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyenleri, kolay yanan otları kesmeye dair bir yükümlülük getirmeyenleri, gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmayanları ya da dışardan ihmali hareket sebepse, bu ihmali yapanı, ihmale kapı açan güvenlik önlemlerini almayanları, denetimleri yapmayanları göremiyoruz hesap verirken.

Elektrik direği deniyor, elektrik firması inkar ediyor. Tıpkı ilk davası dün görülen Kartalkaya otel yangınındaki gibi, suç ondan ona atılıyor, neticede olan yanana oluyor. İnsanımıza, ağacımıza, hayvanımıza…

Önlem yok, sorumlu yok, hesap veren yok.

İklim Kanunu

Yangınların ardında, birey, örgüt veya herhangi kasıtlı ya da taksirli bir eylem olmadığını varsayalım. İklim değişikliği tek sebep olsa bile, bu değişikliğe karşı önlem almama şeklindeki ihmal ve kötü politikaların yangınların büyümesinin nedeni olduğunu görmek gerekir.

Bu açıdan 3 Temmuz’da yasalaşan İklim Kanununa bakalım… Yasa, iklim değişikliğiyle mücadelede yasal bir çerçeve sunmayı amaçlasa da çevresel hedeflerden ziyade ekonomik çıkarları önceliklendiriyor ve yeterli şeffaflık ile katılımcılıktan da yoksun.

Yasadaki, ormanlar, meralar ve sulak alanların karbon kredisi üretiminde kullanılmasını öngören yaklaşım, doğanın korunmasından ziyade karbon ticaretine dayalı bir modelin benimsenmesidir. Uzmanlar, bu durumun doğayı bir piyasa unsuru haline getirme riski taşıdığını ve yerel halkların yaşam biçimlerini tehdit edebileceğini belirtiyor.

Yasada, fosil yakıtlardan çıkışa dair net bir politika ve yol haritasının bulunmaması, iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi bir eksiklik olmakla birlikte Türkiye'nin 2015 Paris Anlaşması'na uyum sağlama hedefleriyle de çelişiyor.

Ayrıca, yasa hazırlanırken sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve yerel halkların sürece dahil edilmemesi önemli bir eksikliktir.

Yasa çerçevesinde tüm uygulamaları izleyecek bağımsız bir denetim kuruluşunun bulunmaması, sürecin şeffaflığına ilişkin soru işaretlerini artırmaktadır. Bu durum, iklim politikasının etkisiz kalmasına ve sorumlulukların net şekilde belirlenememesine neden olabilecektir.

Sonuç olarak, Türkiye'nin İklim Kanunu, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülse de, mevcut haliyle çevresel hedeflerden ziyade ekonomik çıkarları önceliklendiriyor ve yeterli şeffaflık ile katılımcılıktan da yoksun.

Ele ştirilemezlik

Sivil toplumun ve bilim insanlarının yasa yapım sürecine dahil edilmemesi, mevcut iktidarın öneri ve eleştiriye kapalı yönetimiyle yakından ilişkili.

Eleştirel yorum yapanların bir anda “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamasıyla karşılaşabilmesi, toplumsal veya bilimsel temelli eleştirilerin kriminalize edilmesi, sadece ifade özgürlüğüne değil, anayasal düzene de aykırıdır.

Birbirinden farklı şeylermiş gibi görünse de aslında her olumsuzluk, sistemsellikteki eksiklikten kaynaklanıyor.

İklim krizi gibi ortak bir meselede, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerine başvurulmadan atılan adımlar, gerçek çözümlerden çok, görünürde reformlara dönüşür. Oysa gerçek bir iklim politikası, katılımcı, adil ve hesap verebilir bir zeminde şekillenmelidir. Aksi takdirde, iklim değişikliğiyle mücadele ancak kağıt üzerinde kalır.