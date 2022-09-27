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  • AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın yeni marifeti ortaya çıktı. Yangınlarda "Hurda" THK uçaklarıyla yurtdış

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın yeni marifeti ortaya çıktı. Yangınlarda "Hurda" THK uçaklarıyla yurtdışına yemeğe gitmiş

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündem getirmesinin ardından tutuklanan Ünsal Ban hakkında Gelecek Partili Selçuk Özdağ yeni iddialarda bulundu. Bu iddialar yenilir yutulur cinsten değildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 08:47
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Yangınlarda "Hurda" THK uçaklarıyla yurtdışına yemeğe gitmiş.AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın yeni marifeti ortaya çıktı

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın yeni marifeti ortaya çıktı. Yangınlarda ''Hurda'' THK uçaklarıyla yurtdışına yemeğe gitmiş
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AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban hakkında büyük iddia. Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban’ın THK uçaklarını özel işleri için kullandığını, bu uçaklarla yemeğe ve tatile gittiğini öne sürdü.

Halk TV’de, “Özlem Akarsu Çelik ile Ankara’dan” programına konuk olan Selçuk Özdağ, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Sedat Peker’in yayımladığı videodan sonra tutuklanan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban’la ilgili şunları söyledi:

“Ben buradan YÖK Başkanına sesleniyorum. Ünsal Ban döneminde YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığınca her yıl Türk Hava Kurumu Üniversitesi denetlendi. Bu denetlemelerin raporlarını kamuoyu ile paylaşır mısınız? Paylaşmazsanız Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde isteyeceğim sizden.

Cumhurbaşkanlığına, birinci yardımcıya, YÖK Başkanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yazacağım. Burada neler oldu? Kimlere diplomalar verildi? Bu şahıs (Ünsal Ban) Türk Hava Kurumu (THK)’nun uçakları ile kaç defa Ankara’yı terk etti, nerelere gitti, kaç defa gitti? THK uçakları ile yurt dışına kaç defa çıktı?"

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, “Eski rektör, yangın söndürmek için kullanılamaz halde denilen THK uçaklarını özel işleri için mi kullanmış?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tabii… Yurt dışı, yurt içi, özel işleri için kullanmıştır. Oraya giden insanları, falan yere gidelim, orada yemek yiyelim diyerek eşini, dostunu ahbabını götürmüştür. Devletin malını adeta deniz olarak kabul etmişler ve denizin de sahibi biziz, millet değildir benim demişler. YÖK Denetleme Kurulu, bu şahıs beş yıl bu üniversitede rektörlük yaptı. Buradan diyorum ki, Ünsal Ban mal varlığını açıkla"

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DÜZGÜN
27.09.2022 09:32
MEMLEKET BUNLARIN ÇİFTLİĞİ, MARABALARDA BİZ MİLLET UYAN ARTIK EY MİLLET UYAN BİTSİN BU HÜSRAN.  
 
Ahmet Aslan
27.09.2022 09:15
Türkiye AKP ciftligi olmus türkiye talan ediliyor EY TÜRKIYE KENDINE GEL.  
 
muhalefet adam
27.09.2022 09:14
bu yediğiniz bu milletin vergisi bu millet yediklerinizi burnunuzdan fitil fitil getirmesinide bilecektir.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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