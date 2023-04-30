Yanı başımızdaki koruyucu gıdalar hangileri

Editör: Murat Öztürk

Mutfak alışverişinde cips, bisküvi, şekerlemeler ve kekler gibi hazır gıdaları çıkarıp yerine çay, kuru üzüm, bal, elma, kestane ve kayısı çekirdeğini koyarak, hem maddi hem de manevi açıdan sizi zorlayacak pek çok hastalığa karşı önlem alabilirsiniz. İşte o gıdalar:

Bal:

İçerdiği antioksidanlar ancak sadece arıdan üretim olup ta kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi hayati önem taşıyan mineralleri içermesi nedeniyle her gün düzenli olarak yenilmesi gereken güçlü bir bağışıklık sistemi kuvvetlendirici sağlıklı tatlıyı mutfağımızdan eksik etmemeliyiz. Çocuklar günde 1 yemek kaşığı, kilo vermek isteyen kadın-erkek bireyler 1 tatlı kaşığı yemelidir. İsterseniz çayınıza ekleyebilir isterseniz kahvaltıda ekmeğinize sürüp yiyebilirsiniz. Yanık ve yaralara birebir olan bal aslında ülser tedavisinde de antimikrabiyal etkisi vardır.

Elma:

Her mevsim rahatlıkla bulabildiğimiz ender meyvelerden biri olan elmayı günde en az 1 adet yemek gerekir. Düzenli elma yiyenlerin kolon akciğer kanserini önleyici, karaciğer ve meme kanserine karşı koruyucu etkisi olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır.

Kestane:

Mutlaka kestane mevsiminde alınıp uygun saklama koşulu ile saklanmalıdır. Çünkü kestane endotel güçlendirici etkisi ile hemoroide inanılmaz iyi gelmektedir. Ayrıca iyi ödem attıran kestane yaşlanmayı geciktirici özel antioksidanları da içerir.

Kayısı çekirdeği:

Taze kayısıları yedikten sonra çekirdeklerini kırıp içerisindeki bu özel tohumu yemek sağlık açısından şifa vericidir. Kayısı çekirdeği yaşlanmayı önler ayrıca kadın hastalığklarının tedavisinde etkindir.

Çay:

Her sabah ve ikindide siyah açık, limonlu çay içmek çok sağlıklıdır. Diş sağlığı, kanser, kalp hastalıklarını önleyici ve içerdiği antioksidanlar nedeniyle birçok kansere karşı koruyucu etki göstermektedir. Çay demlendikçe antioksidan içeriği artar.

Siyah kuru üzüm veya taze üzüm:

Mutlaka dört mevsim kuru veya taze siyah üzüm her akşam yatmadan önce 2 yemek kaşığı yemek gerekir. İçerdiği resveretrol kalp ve kanser için önemli bir koruyucu ve tedavi edici bir antioksidandır. Kuru üzümü çay yanında veya fındık ile, taze üzümü ara öğünde cevzile beraber yemek bu yararlılığı daha da artırır.