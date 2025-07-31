Yanında altın taşıyanlar uyarıldı! Cezası cep yakıyor!

Almanya’da Hannover’da gerçekleşen ilginç olay dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.56 yaşındaki bir gurbetçi kadın Hannover Havalimanı’nda yanında taşıdığı altın takılar gerekçesiyle gümrük kontrolüne takıldı.

Kadına ait çantada gerçekleştirilen aramada dört adet 22 ayar bilezik, üç madalyon kolye ucu ve iki altın zincir bulundu. Değeri 11 bin euroyu aşan bu ziynet eşyaları için herhangi bir beyan yapılmadığı belirlendi.

3.500 EURO’LUK CEZA

Almanya gümrük mevzuatında bu miktarda altının ülkeye girişte beyan edilmesinin zorunlu olduğu belirtiliyor. Kadın bu yükümlülüğü yerine getirmediği gerekçesiyle yargı süreci başlatıldı. Mahkeme, 920 euro idari para cezasının yanı sıra 2.351 euro tutarında gümrük vergisinin ödenmesine hükmetti. Böylece gurbetçinin toplamda 3.271 euro yani yaklaşık 164 bin TL kaybı oldu.

‘’MUTLAKA BEYAN EDİLMELİ’’

Olayın ardından uyarılarda bulunan Alman gümrük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada özellikle yaz aylarında Türkiye’den dönen vatandaşların altın ve değerli takı taşırken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Belirli bir sınırı aşan altın ve değerli eşyalar mutlaka beyan edilmeli. Aksi takdirde hem ceza hem vergi yaptırımları uygulanır” ifadeleri yer aldı.