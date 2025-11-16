Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkartılarak makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanarak yere yığılan M.K.’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK İŞÇİ YOĞUN BALKIMA ALINDI

İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen çocuk, ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, daha sonra da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu ifade edilen Muhammed K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fakat şüphelinin serbest kalmasına sosyal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerden sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

GAZİANTEP'E KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Gaziantep’e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İşkenceye maruz kalan M.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.