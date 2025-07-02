Yanında telefon olmadan Whatsapp'a girilir mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yanında telefon olmadan Whatsapp'a girilir mi?

Yanında telefon olmadan Whatsapp'a girilir mi? Sorusunun cevabını aradık. Tüm detaylar haberimizde...

İnsanlar zaman zaman telefonlarını evde unutabiliyorlar. İş yerlerinde ise bilgisayardan Whatsapp'a bağlanması gerektiğinde sorun oluyor. Bu sorunun çözümü bulundu. İşte tüm detaylar...

İlk önce Whatsapp'ı açmak istediğiniz bilgisayardan Web Whatsapp'ı açınız. Unuttuğunuz telefonun yanında, kendi telefonu olan başka birinin olması lazım.

Telefonunuzun yanında olan kişinin telefonu görüntülü arayıp veya Web Whatsapp'taki QR Kodununun resmini alıp unuttuğunuz telefonun Whatsapp'ı açıp oradan açmak istediğiniz bilgisayardan Web Whatsapp'a QR Kodunu okutup açabilirsiniz.

BASİT YÖNTEMİ:

-Bilgisayardan Web WhatsApp'ı açın.

-Unuttuğunuz telefonun yanında kendi telefonu olan bir kişi olsun.

-Uzaktan arama yaptığını, telefonun yanında olan kişinin telefonunu arayarak, kendi telefonunuz QR okumasını açın ve görüntülü aramadan karşı tarafın ekranına yansıyan QR kodunu, sizin telefonunuzla okutmasını isteyin.

Bunları yaptığınızda uzaktan da olsa WhatsApp ile bilgisayarınızda Web WhatsApp'ı açabilirsiniz.

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Yanında telefon olmadan Whatsapp'a girilir mi?
Yanında telefon olmadan Whatsapp'a girilir mi?