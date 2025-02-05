Yankı Bağcıoğlu: Siber tehditlere karşı hazırlıklı olmak ve milli çözümler geliştirmek, ulusal güvenliğimizi korumanın temel şartıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, denizcilik sektörünü tehdit eden siber saldırılara ilişkin; "Tehdidin çok süratli geliştiği ve evrildiği dikkate alınarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından mevcut tedbir ve uygulamalar revize edilmeli / güncellenmeli ayrıca bu teşkilatlarda siber güvenlik işlerine bakacak kadrolar oluşturulmalıdır. Siber tehditlere karşı hazırlıklı olmak ve milli çözümler geliştirmek, ulusal güvenliğimizi korumanın temel şartıdır. Bu konuda atılacak her adım, Türkiye’nin geleceğini güvence altına alacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, denizcilik sektörünü tehdit eden siber saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin dış ticaretinin belkemiği olan deniz taşımacılığının, artan siber saldırılar nedeniyle ciddi bir risk altında olduğunu belirten Bağcıoğlu, konunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda milli güvenlik boyutuyla ele alınması gerektiğini belirtti.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

''Teknolojinin hızla gelişmesi ve deniz operasyonlarının otonom olarak işletilmeye başlanması beraberinde siber güvenlik sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. Bu noktada, deniz ticaretimiz ve limanlarımızın siber tehditlere karşı korunması, Türkiye’nin geleceği için stratejik bir zorunluluk olarak görülmelidir. Siber saldırılar yalnızca ekonomik kayıplara değil, aynı zamanda çevre güvenliği, halk sağlığı ve ulusal savunma açısından da geri dönülemez zararlara yol açabilir. Özellikle küresel ölçekte artan risklerin ülkemiz için de ciddiyetle ele alınması gerekmektedir.

Bu siber riskler; şirketlere, ticari faaliyetlere, limanlara ve gemilere yöneliktir. Liman operasyonları ve gemilerin seyrüsefer faaliyetleri bu tehditlere karşı uluslararası düzenlemelere ve standartlara uygun olarak yürütülmelidir. Artan tehditlere istinaden Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 2021 yılında siber güvenlik risklerine karşı yeni yönergeler yayınlamıştır.

"ESAS HEDEF; LİMANLARIMIZIN, TİCARET GEMİLERİMİZİN SİBER TEHDİTLERE KARŞI BEKASINI SAĞLAMAK OLMALIDIR"

Denizcilik alanında siber güvenlik çözümleri sağlayan çeşitli kuruluşların yıl içerisinde yayınladıkları raporlara göre, Profesyonel denizcilik sektörü çalışanlarının yüzde 31’i geçtiğimiz yıl en az bir siber saldırıya maruz kaldıklarını anlaşılıyor. Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Baltık Denizi’nde yaşanan GPS karıştırmaları artık rutin hale gelmiş durumda. Ayrıca, yabancı devletlerin üretimi olan liman ekipmanlarıyla, ABD limanlarında gerçekleştirilen siber saldırılar ve yasadışı grupların siber alanı kullanarak maddi kazanç elde etme girişimleri, tehditlerin ulaştığı boyutu açıkça ortaya koyuyor. Bu durumda esas hedef; limanlarımızın, denizle ilgili kritik altyapı tesislerimizin ve ticaret gemilerimizin siber tehditlere karşı bekasını sağlamak olmalıdır. Gemilerin seyrüsefer yazılımları, seyir destek ve işletim sistemlerinin, liman güvenliği ve ticari faaliyetlerde kullanılan yabancı yazılımların millileştirilmesi milli güvenliğimiz açısından hayati öneme haizdir.

"GÜVENLİ İKİ YÖNLÜ VE KESİNTİSİ İLETİŞİM İÇİN MİLLİ UYDU TABANLI MUHABERE SİSTEMLERİ DE ARTIK BİR ZORUNLULUKTUR"

Bu çerçevede; GPS karıştırmasına dayanıklı alıcı / terminallerin ve GPS'den bağımsız seyrüsefer teknolojilerinin milli olanaklarla geliştirilmesi çok önemlidir. Güvenli iki yönlü ve kesintisi iletişim için milli uydu tabanlı muhabere sistemleri de artık bir zorunluluktur. Son gelişmelerle birlikte ABD 21 Şubat 2024 tarihli 14116 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile Siber Güvenlik hususlarında Sahil Güvenlik ve Liman yönetimlerine yeni yetkiler tanımıştır. Bu kapsamda liman güvenlik bölgelerine girişlerde dijital materyallerin kontrolü arttırılmış, Sahil Güvenlik’e siber güvenlik ile ilgili hususlarda sabotaj vs. şüphesi olması durumunda gemiler ve liman tesislerinde arama izni verilmiştir. Olası siber saldırılar; deniz ticareti ve ulaştırmasında, denizde kaçakçılık, uyuşturucu trafiği, terörizm, çevre ve halk sağlığı gibi konularda önemli tehdit olarak ele alınmaya başlamıştır.

"SİBER TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK VE MİLLİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK, ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ KORUMANIN TEMEL ŞARTIDIR"

Belirtilen hususlar çerçevesinde; bugüne kadar uluslararası kuruluşlar ve milli makamlar tarafından yayınlanan konuya ilişkin tavsiye ve direktifler gözden geçirilmeli, tehdidin çok süratli geliştiği ve evirildiği dikkate alınarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından mevcut tedbir ve uygulamalar revize edilmeli / güncellenmeli, liman Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik teşkilatının bu konudaki görev ve sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde belirlenmeli, ayrıca bu teşkilatlarda siber güvenlik işlerine bakacak kadrolar oluşturulmalıdır. Türkiye’nin deniz taşımacılığı ve ticareti, yalnızca ekonomik refahımız için değil, milli güvenliğimiz için de vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Siber tehditlere karşı hazırlıklı olmak ve milli çözümler geliştirmek, ulusal güvenliğimizi korumanın temel şartıdır. Bu konuda atılacak her adım, Türkiye’nin geleceğini güvence altına alacaktır."