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Siirt'te kayboldular Diyarbakır'da ortaya çıktılar: Yanlarında bakın kim çıktı

Siirt Kurtalan'da kaybolan 2 çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu Diyarbakır'da bulundu. Çocukların yanındaki şüphelinin 21 yaşında bir yetişkin olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:52
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Yanlarında bakın kim çıktı: Siirt'te kayboldular Diyarbakır'da ortaya çıktılar

Siirt'te kayboldular Diyarbakır'da ortaya çıktılar: Yanlarında bakın kim çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat, Asayiş Şube ve Kurtalan ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, 24 Ekim'de Kurtalan ilçesinde kayıp müracaatında bulunulan 12 yaşlarındaki Z.Y. ve Z.K'nin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre, bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocukların S.S. (21) ile Kurtalan Tren İstasyonunda aynı trene binerek Diyarbakır'a gittiklerini belirledi.

İstihbarat destekli çalışmalarda kayıp çocukların Diyarbakır'da şüphelinin dayısına ait ikamette bulunduğunu tespit eden ekipler, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır'da iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan aramada, Z.Y. ve Z.K. adreste bulundu.

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