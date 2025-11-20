Son dönemde artan kalp hastalıkları ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının temelinde, bireylerin hatalı beslenme alışkanlıklarının yattığı, önde gelen yabancı uzmanlar tarafından dile getirildi. Özellikle işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi, uzun süreli saklama koşulları ve hatalı hazırlama teknikleri sonucu besinlerin kimyasal yapılarındaki değişimlerin, vücut için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirlendi.

Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. Elizabeth Rimm, ultra işlenmiş gıdalardaki tehlikenin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

KALP KRİZİ RİSKİNDEKİ ARTIŞIN ŞAŞIRTICI NEDENİ

Harvard Tıp Okulu’ndan, epidemiyoloji ve beslenme alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Dr. Elizabeth Rimm, ultra işlenmiş gıdalar ile kalp krizi riski arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekti. Dr. Rimm, bu tür gıdaların içerdiği yüksek miktardaki trans yağlar, sodyum ve glikoz şuruplarının zamanla damar sertliğine ve kan basıncı artışına yol açtığını ve bunun da ani kalp krizlerini tetiklediğini ifade etti.

2024 yılında yayımlanan kapsamlı bir meta-analizde, düzenli olarak yüksek oranda işlenmiş et ve hazır yemek tüketen bireylerde koroner arter hastalığı riskinin %25’e kadar yükseldiği gözlemlendi. Dr. Rimm, bu bulguların, beslenmenin bir "yaşam tarzı seçimi" olmaktan öte, doğrudan bir "sağlık acil durumu" hâline geldiğini gösterdiğini belirtti.

ZEHİRLENME TEHLİKESİ VE MİKROBİYOTA ÇÖKÜŞÜ

Yanlış beslenmenin anlık ve akut tehlikelerinden biri ise gıda zehirlenmesi riskinin artması oldu. İngiliz Kraliyet Tıp Koleji (Royal College of Physicians) Üyesi ve besin güvenliği uzmanı Prof. Dr. Michael Mosley, özellikle dışarıda tüketilen veya uygun koşullarda saklanmayan gıdalardaki bakteriyel kontaminasyonun hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mosley, “Yetersiz ısıtılmış veya uzun süre oda sıcaklığında kalmış yiyeceklerde üreyen Clostridium\ perfringens ve Staphylococcus\ aureus gibi patojenlerin, sindirim sistemine geri dönüşü olmayan hasarlar verebileceğini, akut zehirlenmeye yol açabileceğini ve hatta ölümcül sonuçlar doğurabileceğini” ifade etti.

Ayrıca, Prof. Mosley, tek tip beslenmenin ve lifsiz diyetlerin bağırsaklardaki doğal mikrobiyotayı bozduğunu, bunun da vücudun zehirlenme ajanlarına karşı direncini azalttığını ve bağışıklık sistemini çökerttiğini kaydetti. Yanlış beslenme, dolaylı olarak enfeksiyonlara karşı savunmasızlığı da artırdı.

BİLİM DÜNYASI ACİL EYLEM ÇAĞRISI YAPTI

Her iki uzman da, bireylerin kendi beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirmesi gerektiğini, özellikle tam tahıllı gıdalara, taze meyve ve sebzelere yönelerek vücudun doğal dengesini korumaları gerektiğini dile getirdi.